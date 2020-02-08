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Güney Marmara beyaz bir güne uyandı

Kar yağışı ve soğuk hava Bandırma’yı da etkisi altına aldı.

Kar yağışı ve soğuk hava Bandırma'yı da etkisi altına aldı.


Bandırma, Erdek ve Gönen'de vatandaşlar sabah saatlerinde karlı bir güne uyandı. Bandırma'nın Edincik, Beyköy ve Hıdır gibi kırsal mahalleleri ile yüksek kesimlerinde, Erdek ve Gönen'in kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sabah saatlerinde vatandaşlara zor ve bir o kadar da keyifli anlar yaşattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yollarda tuzlama yaptı. Ekipler Devlet Hastanesi yolu üzerinde, Edincik Mahallesinde ve ihtiyaç duyulan diğer noktalarda tuzlama yaparak buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara müdahale etti. Erdek'in Yukarı Yapıcı Mahallesi'nde ise kar yağışı sebebiyle kapanan yol belediye ekipleri tarafından açıldı. Bandırma Körfezi'nde yer alan Kapıdağ'a ise mevsimin ilk karı yağdı.

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