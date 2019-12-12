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Güre'de balık ölümleri yaşandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, güre çayında balık ölümleri meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, güre çayında balık ölümleri meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.


Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Güre Çayı'ndaki balıkların toplu şekilde öldüğünü gören çevre sakinleri yetkililer ile temasa geçti. İhbar üzerine, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince olay yerinde derenin suyundan ve ölen balıklardan numuneler alındı. Çayın bazı noktalarında çok sayıda balığın öldüğünün tespit edilmesi üzerine alınan numuneler, olayın nedeninin belirlenmesi için laboratuvara tahlile gönderildi.

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