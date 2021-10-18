Gürespor, Samsun'da rahat kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ligin ikinci haftasında Samsun Basketbol İhtisas'ı farklı mağlup ederek ikide iki yaptı.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ligin ikinci haftasında Samsun Basketbol İhtisas'a konuk oldu. Baş antrenör Kaan Artun, genç bir kadro ile mücadele eden rakibi karşısında as kadroyu dinlendirirken genç oyuncularına şans verdi.

Maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan konuk ekip ilk periyodu 21-14 önde tamamladı. İkinci periyodda Ceren Ciğerci, İrem Yalçın ve Sema Şenol'un sayıları ile farkı arttıran Gürespor soyunma odasına 46-25 önde gitti. Üçüncü periyodu 65-36 önde tamamlayarak maçı da 90-47 kazanmasını bildi.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da Ceren Ciğerci, 27 sayı 23 ribaund ila double double yaparak maçın yıldızı oldu. Sema Şenol 20 Sayı 9 ribaund, İrem Yalçın 18 Sayı 3 ribaund, Zilan Gülsüm 12 sayı 2 ribaund, İlayda Kocakurt 11 sayı, 5 ribaund, Müberra Karbüber'de 2 sayı, 3 ribaundla ile galibiyete katkıda bulundu.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ligin üçüncü haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Edremit Spor Salonu'nda Botaş Gelişim ile karşılaşacak.