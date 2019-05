Güveç geleneği ile herkesin karnı doyuyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Mumcu kırsal mahallesinde güveçte hayır geleneği bozulmadı. "Bu köyde hayır yemeği güveçte pişer, gelenek bozulmaz" diyen köylüler, imece usulü güveçlerde hazırladıkları yemekleri gelen ziyaretçilere ikram etti.

Her yıl bahar aylarında gerçekleşen hayra çevre köy ve ilçelerden de ilgi var. Haftalar öncesinden başlayan hazırlıklar odun ateşinde pişen güveçle son buluyor. Mahalleye has lezzetlerin yanında en büyük ilgiyi güveçte pişen et yemeği görüyor. Hayırda dualar ediliyor, binlerce vatandaş gönül sofrasında buluşuyor.

Birçok köyde hayırlarda artık hazır yemeğe geçildiğini belirten Mumcu Muhtarı Mehmet Şahin, “Köyümüzde bir geleneği yaşatmak için mücadele veriyoruz. Günler öncesinde hazırlıklar başlıyor. Elbette biraz zahmetli oluyor ama geleneklerimizi de yaşatmamız gerekiyor. Birçok yerde kültür değişiyor. Her şeyde hazıra yöneliyoruz. Ama bizim yaptığımız gelenek insanlarımız arasında birlik ve beraberlik bağını da geliştiriyor. Herkesin bir emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Köy hayrı fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Fotoğraf sanatçıları atmosferi ölümsüzleştirmek adına hayra iştirak ediyor.