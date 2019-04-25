Güzel Kuran Okuma Yarışması yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Anadolu Lisesi bu yıl 5. kez Liseler arası Kuranı Kerim okuma yarışması düzenledi.

Bandırma'da ki bütün liselerin katıldığı yarışma beğeniyle takip edildi. Program saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Bu yıl 5.si düzenlenen “Güzel Kuran Okuma Yarışmasına” 16 lise katıldı. İlk olarak kura çekilerek sıralama belirlendi. Daha sonra öğrenciler sırayla gelerek Kuran'ı Kerim den ayetler okuyarak dereceye girmeye çalıştılar.

Yarışmayı düzenleyen Bandırma Anadolu Lisesi Müdürü Ali İhsan Tekin yaptığı konuşmada, “Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Kuranı Kerimi yüzünden okuma yarışmasına gösterdiğiniz İlgiye ve ehemmiyete çok teşekkür ederim. Bu yarışmanın yapılmasında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutlu Aslan'a İlçe Müftümüz Hamdi Gevher'e çok teşekkür ediyorum. Bizler sadece okul başarılarını odaklanmış bir gençlik istemiyoruz. Allah Resulü'nün hayatını kalbine örnek alan Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Ali'nin cesaretine, Hz Osman'ın ebedi hayatına örnek alan bir gençlik istiyoruz. Onun için bu gibi yarışmalara özen gösteriyoruz. Katılan okullarımıza gerek ilçelerimizden gelen gerek Manyas, Erdek Susurluk, Gönen'den gelen okullarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Bandırma İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, Ali Öztaylan İmam Hatip Lisesi öğretmeni Emrah Çetin, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Emre Özcan, Vaiz Abdurrahim Amcaoğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada öğrenciler teker teker Kuranı Kerimin yüzünden okuma, tecvitli okuma, makamlı okuma gibi puanlamalardan geçti. Yarışmada dereceye giren okullar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.