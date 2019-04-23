Güzel sanatlar lisesinden yıl sonu sergisi

C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yıl boyunca yaptıkları eserleri Devrim Erbil sanat galerisinde sergiledi.

Karesi C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yıl boyu farklı tekniklerde yapılan çalışmaların yer aldığı serginin açılışında idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Serginin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz tarafından yıl boyu farklı tekniklerde yapılan çalışmaların yer aldığı bu güzel serginin açılışında siz değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerimizle bir arada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başta okul müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisemiz bu şehirde bizim göz bebeğimiz. Bizler için Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ne kadar kıymetli ise emin olunuz ki Güzel Sanatlar Lisesi de o kadar kıymetli; hatta daha da kıymetli. Çünkü ben şuna inanıyorum: Herkes doktor, avukat, mühendis ya da mimar olabilir; ama herkes sanatçı olamaz. O anlamda sizler çok değerlisiniz; bunu aklınızdan çıkarmayınız” şeklinde konuştu.

Sanat, gönülden gönüle giden bir yoldur, diyerek sözlerine başlayan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir: “Sanat, kişinin estetik yönüdür. Hayatta estetik yön fazla olduğu zaman anlayış, kavrayış daha ince olur. Hayatımız güzelleşir, renklenir. Bu güzel sergi için öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Sergi,bu yıl on beşincisi düzenlenen “Geleneksel Balıkesir Görünümleri” Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından belgelerinin verilmesi ve ardından öğrencilerce hazırlanan eserlerin ziyaretçiler tarafından tek tek gezilerek incelenmesi ile sona erdi.

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesinde gerçekleştirilen serginin açılışına; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.