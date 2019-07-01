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Hacı adaylarına aşı yapıldı

Erdek’te kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmaları amacıyla aşı oldu.

Erdek'te kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmaları amacıyla aşı oldu.


Erdek Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından menenjit ve polyo aşısı olan hacı adayları sırasıyla 8-10 ve 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında kutsal topraklara gidecekler. Erdek'ten bu yıl kutsal topraklara 5 vatandaşın hacca gideceği öğrenilirken, bir imam ise görevli olarak kutsal topraklarda yer alacağı öğrenildi.

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