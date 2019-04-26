Hacı İsmail-Hafız Güzide Uğur Cami ibadete açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Edip Uğur tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan bin 300 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Hacı İsmail-Hafız Güzide Uğur Camii ibadete açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Edip Uğur tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan ve bin 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hacı İsmail-Hafız Güzide Uğur Cami tamamlanarak Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Üç yıllık yapım aşamasının ardından 11 bin metrekare açık alan üzerinde 996 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilerek Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan Hacı İsmail-Hafız Güzide Uğur Cami, gerek özgün mimarisi gerekse içerisinde kullanılan malzemelerin özel olması sebebiyle Balıkesir'in sembol camileri arasında yer alacak. Caminin tek kubbeli olması nedeniyle ses akustiğini tamamlıyor. Avizeler camiye özel olarak Samsun'da tasarlandı. Kapıları, kürsü, minberi ve mihrabı hepsi ağaçtan ve el oyması. Eserler Maraş'ta oyma sanat ustaları tarafından yapıldı. Caminin her tarafı mermer ve özel olarak tasarlandı. Ana kubbenin nakışlamasını özel olarak tasarlanan ayrıntılar arasında yer alıyor. Hattat işlerini Bingöllü ustalar yaptı. Halısı özellikle görme engellilerin de ibaret ederken safları bulabilmesi için el dokuması olarak tercih edildi.

İbadete açılan camide ilk cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlar camiye sığmadı. Namaz sonrası açıklama yapan Edip Uğur, “Balıkesiir Organize Sanayi Bölgesi'ne yaptırdığımız cami tamamlandı. 26 Nisan Cuma günüde ibadete açılmış oldu. Hayırlı ibadetlere vesile olmasını diliyoruz. Anneme, babama geçmişlerimizin hepsine rahmet diliyorum. İnşallah bir hizmete vesile olacak. Bir ihtiyacı karşılamış olacak” dedi.

Namaz sonrası vatandaşlar etli pilav ve tatlı lokma dağıtıldı.