Hacıarslanlar Mahallesi'nde aşılama teknikleri projesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yabani Armut (Ahlat) Ağacı Aşılaması, Aşılama Teknikleri Uygulaması Demonstrasyon projesi Hacıaslanlar Mahallesinde gerçekleştirildi.

Uygulamalı olarak eğitimlerin verildiği proje dahilinde meyve ağaçlarında aşılama kursu ve aşılama tekniklerinin gösterildiği etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, ilçe müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı.

Proje dahilinde ağaç ve bitkilere uygulanan çeşitli aşılama yöntemlerinin uygulamalı olarak eğitimi verildi.