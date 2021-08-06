Hacıyusuf sokakları yenileniyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hacıyusuf Mahallesi cadde ve sokakları baştan aşağı yenileniyor.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Hacıyusuf Mahallesi Santral Caddesi, 2. Okul Caddesi, Mücahitler Sokaklarda yapılacak parke çalışması öncesi gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Av. Tolga Tosun, “Hacıyusuf Mahallemizin İstiklal Caddesi ve Kurtuluş Caddesi arasında kalan tüm sokak ve caddelerimizin alt yapısını yenileyip eskiyen, çöken, kırılan yollarını ve kaldırımlarını kaldırıp yeniden yapıyoruz. Toplamda 11 bin metrekare parke döşeyeceğimiz Hacıyusuf mahallesi çalışmaların tamamlanması ile sokaklar daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Ekiplerimiz çalışmalarını 25- 30 günde tamamlamayı planlıyorlar. Hacıyusuf mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.