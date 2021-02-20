İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

Koranavirüs kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında, Balıkesir genelinde vatandaşlar yasaklara riayet ederken, sokak ve caddeler kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.


Öte yandan Balıkesir Merkez'de yasaklardan muaf tutulan ekmek fırınları, manavlar, marketler, paket servisi yapan işletmeler faaliyetlerine devam etti. Balıkesir il emniyet müdürlüğü ekipleri de şehrin belli noktalarında denetlemeler yaptı. Denetlemeye uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Boş olan sokak ve caddeler kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.