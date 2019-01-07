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Haftaya makamında değil, sahada başlıyor

30 yılı aşkın bir şekilde aralıksız belediye başkanlığı görevini sürdüren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka hafta mesaisine makamında başlamak yerine yapılan işleri sahada denetleyerek başlıyor.


Çok geniş bir alanda hizmet götürme yarışına giren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Kamil Saka pazartesi günleri mesaisine makam odasında başlamak yerine sahadaki çalışmaları denetleyerek başlamayı tercih ediyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Darsofa Mahallemizde devam eden kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceleyerek güne başlıyorum.” Dedi.

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