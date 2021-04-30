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HAK-İŞ kısıtlamada meydanlardaydı

HAK-İŞ Konfederasyonu Balıkesir İl Başkanlığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla tam kapanma döneminde Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Balıkesir İl Başkanlığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla tam kapanma döneminde Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal, “daha fazla dayanışma, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, örgütlü toplum ve daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



HAK-İŞ olarak çalışanların istek ve taleplerini dile getirdiği basın açıklamasına İl Başkanı Savaş Dal, Öz Orman-İş Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çorum, Öz Güven-Sen İl Başkanı Yasin Gür, Hizmet-İş Şube Başkan Yardımcıları Arif Özaltın, Mehmet Demiray, Sertaç Matur, Kadın Komite Başkanı Beyza Erol, Öz Sağlık-İş İşleri Temsilcileri Ziya Gökdemir ve Meliha Munis katıldı.



“Alanlardayız”


HAK-İŞ Konfederasyonu Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

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