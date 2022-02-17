Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, DHKP/C üyesi Kudret Ş. yakalanmamak amacı ile Edremit ilçesinde bir evde saklandığı tespiti üzerine TEM Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheli Kudret S., DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Şüpheli şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü-destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve başka bir suçtan aranma kaydı bulunan Cahit E. yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.