Halk eğitim merkezi kursiyerleri coşturdu

Burhaniye'de sezonda 680 dolayında kurs açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, çeşitli yaşlardaki vatandaşlardan oluşan Türk Halk Müziği Korosu kurdu. Emekli müzik öğretmeni Zeki Selçuk'un şefliğini üstendiği koro, Reha Yurdakul Kültür Merkezinde bir konser verdi. Yurdun değişik yörelerinden türküler seslendiren koro büyük alkış aldı.

İzleyenler de türkülere eşlik etti. Konseri, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Akmeşe ile İzettin Zengin, Belediye Meclis Üyesi Aydın Doğan ve Halk Eğitimi Müdürü Turan Fırat Algül ve yaklaşık 250 sanatsever izledi.