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Halk Eğitim Merkezi'nden ağaç kesme ve boylama kursu

Balıkesir’in Havran ilçesinde Havran Halk Eğitimi Merkezi (HEM) açtığı kurslar ile bir çok konuda eğitim vermeye devam ediyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Halk Eğitimi Merkezi (HEM) açtığı kurslar ile bir çok konuda eğitim vermeye devam ediyor.


Havran HEM merkezi eğitimlerine teorik ve pratik olarak devam ediyor. Havran HEM son olarak Büyüpşapçı Mahallesinde ağaç kesme ve boylama kursu düzenledi. Bölgede yaşayan orman köylüsünün eğitimi ve sertifikasyonu için yapılan çalışmalarda teorik bilgilerin yanı sıra sahada pratik bilgilerde kursiyerlere sunuluyor.

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