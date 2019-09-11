İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk Eğitim'de kurslar başlıyor

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 yılı eğitim yılı başlıyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 yılı eğitim yılı başlıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursların açıldığını resmi sitelerinden duyurdu.


Bigadiç Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bu yıl başlayacak olan kurslar vatandaşların kişisel gelişiminde büyük rol oynayacak. Kursların Bigadiç merkez okulları ve halk eğitim merkezinde mesleğinde uzman hocalar tarafından verileceği bildirildi. HEM Müdürü Recep Saylak yaptığı açıklamada, “Halk Eğitim Merkezimizin çeşitli alanlarda ilçe vatandaşlarına hizmet verebilmek amacıyla kurs kayıtlarımız başlamıştır. Bu yıl itibarı ile başlayacak olan kurslarımızın çeşitlerinin çok olmasına özen gösterdik. Bu sebeple mesleki ve teknik kurslarımız, genel kültür kurslarımız ve kişisel gelişim kurslarımız alanlarında iyi eğitim görmüş hocalarımız tarafından verilecektir. Kurslarımızın öncelikli amacı bireyin kendisinde eksik gördüğü yerleri tespit edip kurslarımız vasıtasıyla tamamlaması ve bunun sonucunda kendini yenilemesidir. Kurslarımıza yeni beceri kazanma arzusunda olanlarda gelip müracaat edebiliyorlar. Tüm ilçe vatandaşlarımızı bekleriz“ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.