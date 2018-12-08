Halk oyunları gösterileri kermese renk kattı

Yarış Ortaokulu Spor Kulübü Halk Oyunları bölümü tarafından TTM'de düzenlenen kermeste velilerin evlerinde hazırladıkları birbirinden güzel ürünler beğeni topladı. Halk oyunları gurubunda bulunan öğrencilerin sergilediği gösteriler herkes tarafından büyük ilgi görürken kermese ayrı bir renk kattı. Yarış Ortaokulu Spor Kulübü Halk Oyunları bölümü gönüllü annesi Pervin Çavdar “Çocuklarımız 3 yıldan bu yana hep il birinciliği ve bölge ikinciliği elde ettiler. Bu senede inşallah Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacaklar ve birinci olacaklar. Her sene okulumuzu yaptıran Nazmi Yarış bizden hiç bir zaman desteği esirgemedi ve fazlasıyla yaptı ona çok teşekkür ediyoruz tüm veliler olarak. Bizde bu sene veliler olarak destek olalım istedik. Amacımız bu yılki düzenlenecek yarışmalarda çocuklarımızın oyun kıyafetlerini yenilemek. Nazmi bey her şeyiyle destek oluyor ama biz velilerrde çorbada tuzumuz olsun istedik. Çocuklarımızın kıyafetleri için en azından belirli bir miktarı elde etmiş olacağız inşallah. Çocuklarımızın halk oyunlarında elde ettiği başarılar bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Ben kermesimize katkı sağlayan tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar ellerinden gelen desteği verdiler”dedi.