Halk oyunları minikler Türkiye şampiyonası başladı

Şampiyona öncesinde Zağnospaşa Meydanı'ndan Atatürk Parkı'na Kortej yürüyüşü düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve İl Protokolünün katılımıyla Balıkesir Yaylada Amfi Tiyatroda açılış seremonisi ile yarışmalar başladı. Geleneksel Düzenlemesiz Dal ve Geleneksel Düzenlemeli Dal olarak iki kategori halinde gerçekleştirilecek yarışmalara 28 ilden 28 kulüp, 56 antrenör ve yaklaşık bin sporcunun katılımıyla Balıkesir'de görsel şölen yaşatılacak. Açılış törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Minikler Halkoyunları Türkiye Şampiyonası açılış törenini Federasyon Başkanımız ile birlikte gerçekleştirdik. 28 ilden gelerek yarışacak olan sevgili küçüklere başarılar diliyorum” dedi.

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Birlik ve beraberlik duygularımızı yansıtan, kültürel yapı taşımız olan halk oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası'nın açılışını Balıkesir'imizde yaptık. 28 farklı ilden gelerek şampiyonaya katılan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin: "Kuvayı Milliye ateşini yakan şehir olan Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'de ülkemizin dört bir yanından gelen yarışmacı folklor ekiplerini ve onların destekçisi ailelerini, hocalarını, jüri üyelerini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Minikler Türkiye Şampiyonası finallerine katılan genç kardeşlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Balıkesir'de bu organizasyonu yapmaktan mutlu olduklarını belirten Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne destekleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin tüm renklerini Balıkesir'de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Folklorik zenginliği çok fazla olan Balıkesir'de bu yarışmanın yapılması bizleri çok memnun etmiştir. Şampiyona boyunca Türkiye'nin tüm renkleri ve kültürel zenginliği ile yarışmacılarımız görsel şölen yaşatacaktır. Bu organizasyonlar toplumların birlik, beraberlik ve dayanışma gibi motivasyonunun artmasına da katkı sağlayacaktır. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

İki gün süren şampiyona sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi.