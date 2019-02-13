Halk oyunları yarışması il finali yapıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen "Okullararası Halk Oyunları Yarışması İl Finali"nde dereceye giren okullara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda 11 ekip mücadele etti. Öğrenci ve velilerin büyük ilgi gösterdiği ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, yarışmaya katılan tüm ekiplere ve çalıştırıcılarına başarılar diledi. Bengi projemizin en önemli adımlarından biri sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız: “Bizler, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmasını ve bu alanlarda kendilerini yetiştirmelerini çok önemsiyoruz. Halk oyunları da bizim için çok önemli; çünkü halk oyunları kültürümüzün yapı taşlarından biridir ve halkımızın duygularını, düşüncelerini, kültürünü geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe taşır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen bütün çalıştırıcılara ve okul müdürlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, idareci, öğretmen, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.