İhlas Haber Ajansı

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Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadın Acil Destek" KADES Uygulaması Balıkesir’de polis ekipleri tarafından tüm kadınlara anlatılarak telefonlarına uygulama yükleniyor.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadın Acil Destek" KADES Uygulaması Balıkesir'de polis ekipleri tarafından tüm kadınlara anlatılarak telefonlarına uygulama yükleniyor.


İlk olarak dijital ortamda KADES eğitimi veren personeller daha sonra vatandaşların telefonlarına uygulamayı indirerek acil durumda yapılması gerekenleri anlattı. Halk pazarında vatandaşların yoğun ilgisini çeken KADES uygulaması standı, Balıkesir Emniyeti tarafından vatandaşlara detaylı şekilde anlatılıyor.

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