Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz THM konseri veriyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Halk Müziği Derneği'nin üyeleri, halkın ayağına gidip konser veriyor.

Çoğu emekli vatandaşların bir araya gelerek kurdukları dernek bünyesindeki koro, Ayvalık'tan başlattıkları konserler serisini Burhaniye, Gömeç, Havran ilçelerinin ardından İzmir'in Bergama, Dikili ve Çandarlı ilçelerinde de sürdürmeyi planlıyor. Gittikleri ilçelerin meydanlarında konserler veren koro üyeleri büyük ilgi görüyor. Dernek Başkanı Nezihe Baltacı yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Körfez ilçelerine yönelik gerçekleştirdikleri konserlere ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bugün Balıkesir'in Gömeç ilçesindeyiz. Biz müziği halkın ayağına kadar indirmeyi hedefliyoruz. Salonlarda düzenlenen konserlere gelemeyen ya da katılamayanların bizzat biz ayağına giderek konserler veriyoruz” dedi.

Müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatan Başkan Baltacı, “Bizler stresimizi oluşturduğumu bu koroda yaptığımız çalışmalarla atıyoruz. Tüm sıkıntı ve sorunlarımızı unutuyoruz. Bu yüzden de herkese müzikle uğraşmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

Konserlerin devamı gelecek

Ayvalık-Küçükköy Halk Müzik Derneği Korosu'nun Şefi Selami Seler de, "Biz salonlarda konser vermek yerine halkın ayağına giderek repertuarımıza kattığımız Türk Sanat Müziği de dâhil yurdumuzun dört bir yanından derlediğimiz türkülerimizi seslendiriyoruz. Bundan sonra da İzmir, Dikili, Bergama ‘da da bu tür konserlerimizi vereceğiz. Bu konserlerimizin devamı da gelecek. Bizler müziği severek icra ediyoruz. Bu çalışmalarımızı da halkımızla ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Bizlere destek veren gittiğimiz ilçelerdeki kaymakam ve belediye başkanları ile katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunarız” dedi.