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Hamamlı halkı susuz kaldı

Erdek’e bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi’nde su sıkıntısı yaşanıyor.

Erdek'e bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'nde su sıkıntısı yaşanıyor.


BASKİ'nin sorumluluk alanında yer alan Hamamlı Mahallesi'nde içme suları yaklaşık 3 haftadır gündüzleri akmazken, gecenin ilerleyen saatlerinde ise gelen suyun çeşmelerden tazyiksiz akması yakınmalara yol açıyor. İçme suyunda yaşanan sorunun giderilebilmesi için birçok yere başvurduklarını söyleyen Hamamlı halkı, kendileriyle ilgilenecek yetkili bir kurum bulamamaktan yakınıyor. Hamamlı halkı su sorununun bir an önce giderilmesini istediler.

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