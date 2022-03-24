Hamsi karaya vurdu

Marmara ve Karadeniz Bölgesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava, hale gelen balık miktarını düşürürken, son günlerde fırtınanın etkisini kaybetmesiyle balık tezgâhlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

15 Nisan'da balık avlama yasağının başlayacağına dikkat çeken Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar düzeldi. Balık halimize balık gelmeye başladı. Hamsi ağırlıklı gelmeye başlarken, tezgâhlarda şu anda hamsi bolluğu yaşanıyor. Balık avlama yasağına giriyoruz. Şu anda tezgâhlarımızda hamsinin kilosu 50, yerli Erdek balığı kolarit kilosu 50 ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde de hamsinin fiyatının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Ramazan ayı geliyor. Ramazanda balık yenmez düşüncesi var, bu doğru değil. Balık bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve koronaya karşı birebir. Bu fiyatlara bol bol balık tüketilmeli" diye konuştu.