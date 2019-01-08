Hamsi yüzde 300 zamlandı

Dar gelirlinin sofrasını süsleyen hamsiye yüzde 300 zam geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 gündür süren soğuk hava ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüzünden balıkçı tekneleri denize açılamadı. Balıkçıların denize açılamaması Bandırma Balık Hali'nde tezgahların boş kalmasına sebep olurken, bu durum balık fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Bandırma Balık Hali'nde esnaflık yapan Cem Tecimen İHA'ya yaptığı açıklamada, "Takriben bir haftadır lodos ve poyrazla başlayan soğuk hava yüzünden balıkçı motorlarımız şu an bağlı. Kendine güvenen, cesareti olan çok az balıkçı denize açılıyor. Az balık tutuluyor. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Talep fazla, ama balık az. Çünkü balıkçılar çalışamıyor. Hamsinin kilosu iki gündür 30 TL'den satılıyor. Karadeniz'den bu taraflara gelen yollar kapalı. Karacabey, Mudanya yolları kapalı. O taraflardan balık gelmiyor. Dolayısıyla Güney Marmara'da çok az sayıda gırgır denizde olduğu için hamsinin fiyatı yükseldi. İnşallah önümüzdeki günlerde havalar düzelirse balıkçılarımız denize açılacak ve balık bollaşınca fiyatlar da düşecek. Ama havalar düzelmezse aksi takdirde hamsinin fiyatı 40-50 TL'leri bulabilir "dedi.

Tecimen, hamsinin haricinde, istavrit balığının kilosunun 20 TL'lerde alıcı bulduğunu, bitmeye yüz tutan çinekobun kilosunun da 50 TL'ye alıcı bulduğunu belirtti.