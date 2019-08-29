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Hanımeli Pazarı'na büyük ilgi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan “Hanımeli Pazarı" büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan “Hanımeli Pazarı" büyük ilgi görüyor.


Bigadiç ve köylerinde yaşayan girişimci ve emekçi kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmek için her hafta Çarşamba günü kurulan kapalı pazar yerinde bir araya geliyor ve kendi ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, gıda, oyuncak gibi ürünleri satışa sunuyorlar. “Hanımeli Pazarı” kadınlara iş imkanı sağlarken, aynı zamanda kadınların sosyal çevrede rol oynamasını hedefliyor.

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