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Harb-İşspor 9 madalya ile döndü

Balıkesir Harb-İşsporlu Wushu sporcuları Kyokuşhin Ashihara Kata Kumite Şampiyonası’ndan toplam 9 madalya ile döndüler.

Balıkesir Harb-İşsporlu Wushu sporcuları Kyokuşhin Ashihara Kata Kumite Şampiyonası'ndan toplam 9 madalya ile döndüler.


Türkiye Wushu Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Kyokushin Ashihara Kata Kumite Şampiyonası'na katılan Balıkesir Harb-İşspor, şampiyonadan toplam 9 madalya ile döndü. Şampiyonada Yıldız Erkekler 50 kg'da Arda Hançer Kumite Türkiye Şampiyonu, Alt minik 30 kg'da Sevim Karanlıkoğlu Türkiye Şampiyonu, Genç Bayan 55 kg'da Şule Efe Genç Kumite Türkiye 2'incisi, Minik Erkek 35 kg'da Tahsin Uçar Kata Türkiye 2'incisi, Alt minik Erkek 25 kg'da Efe Aker Türkiye 2'incisi, Yıldız Bayan +50 kg'da Fatmanaz Doğruöz Türkiye 3'üncüsü oldu.


Balıkesir Harb-İşspor Kulüp Başkanı Sezgin İzgi yaptığı açıklamada, “Balıkesir ve Balıkesir'in gençlerine yılmadan yorulmadan hizmet etmeye devam ediyoruz. Harb iş spor tüm maddi ve manevi imkânsızlıklara rağmen sadece futbol da değil Balıkesir e her kulvarda hizmet vermektedir .Dereceye giren sporcuları kutluyorum Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

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