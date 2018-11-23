Hareket halindeki otomobil yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 22:00 sıralarında Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi Oruçoğlu Parkı önünde meydana geldi. Mustafa L. idaresindeki 10 N 1204 plakalı otomobil hareket halinde iken birden bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün büyük panik yaşadığı olayda durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını aracın tamamını sarmadan söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.