Harezmi ve Pisagor ile hem eğlenip hem matematik öğreniyorlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayata geçen "Hayatın içinde Matematik Projesi" ile öğrenciler Türk ve yabancı kahramanların adlarını verdikleri kuklalarla hem eğlenip hem matematik öğreniyorlar.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş tarafından hazırlanan ve Bandırma'daki 7 okulda uygulamaya geçirilen "Hayatın içinde Matematik Projesi" öğrencileri eğlendirirken öğretiyor. Bandırma'da 17 Eylül İlkokulu, Edincik İlkokulu, Marmara İlkokulu, Ali Fahri İşeri İlkokulu, 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş Ortaokulu Anasınıfı, Bandırma Ortaokulu ve Şehit Pilot Cemil Kaya Ortaokulu'nda uygulamaya geçirilen projede öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmeleri, matematiğin hayatın içinde olduğunu fark etmeleri amaçlanıyor.

4 grup etkinlikten oluşan projede öğrenciler öğretmenleri eşliğinde "Matematik Kahramanları" adını verdikleri bebek ve kuklalar oluşturdu. Matematik ile ilgilenen dünyaca ünlü bilim insanlarının isimlerinin verildiği bebeklerle Matematik öğrenmeye başlayan öğrenciler aynı zamanda sınıf seviyelerine uygun içerisinde matematik olan çocuk edebiyatı eserlerini bir araya getirerek birer sınıf kitaplığı oluşturdu.

Proje kapsamında çeşitli meslek gruplarını da ziyaret ederek matematik derslerinde öğrendiklerini hayatla bağdaştırmaya çalışan öğrenciler son olarak Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek pilotlar eşliğinde uçuş simülatörüne binip uçuş anında matematik dersinde gördükleri açıların önemini uygulamalı olarak gördü.

Öğretmenleri ile birlikte yaptıkları bebek ve kuklalara fiziksel ve görme engelli bireylerin çocuklar tarafından anlaşılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla uygulamalar gerçekleştiren öğrencilerin insanların fiziksel ya da görünüşündeki farklılıkları sorgulama ve bu konuda farkındalık oluşturmaları sağlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hem çalışmalarını anlatan hem de projenin geldiği son aşamayı gözden geçiren öğrenci ve öğretmenler ziyaretin sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.