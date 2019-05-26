Hasan Avcı, Ankara'da temaslarda bulundu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ankara'da Milletvekili Adil Çelik ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ilçemizde gençlik ve spora dair yapacağımız yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Avcı, “Bakanımızın, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gümüşçeşme mahalle mitingimizde hemşehrilerimize belirttiği kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz demeden tüm vatandaşlarımızın spora erişimine kolaylıkla ulaşacaklarını yineledi. Sporu, pırıl pırıl çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve aynı zamanda ruhen, zihnen ve bedenen çok daha farklı noktalara taşımanın arzusu ve inancı içerisinde olacaklarını belirtti. Hazırladığımız projelerimize vermiş olduğu değerli destekleri için sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum diyen Avcı; spor bakanlığı ziyareti sonrası MYKY üyesi milletvekili Yavuz Subaşı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Hakan Bulut'a ziyarette bulunarak Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesinde Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 10 bin konutluk yeni yaşam alanın bin konutluk ilk bölümü yapılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak; gerekli prosedürlerin tamamlanmasının arkasından sosyal konut çalışmalarına başlanacağı müjdesini verdi.