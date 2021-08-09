Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

Vektörel hastalıkların önlenmesi amacıyla; vektörlerin kaynağında kontrol altına alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak haşereyle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Sivrisinekle mücadele kapsamında larva kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılarak ilaçlamalar yapılıyor.

Vatandaşlar rahat bir yaz geçirecek

Yaz aylarında vatandaşların en çok şikâyette bulunduğu bölgeler; ilaçlama araçlarıyla ulaşımın mümkün olmadığı sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanların çevresi olması dolayısıyla bu bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından Zirai Drone (ZİHA) ile larva mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sazlık alanlarda larvayla mücadelede dronelara yüklü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. Bu sayede araçların ve personelin ulaşamadığı bölgelerde; havadan larvasitlerle yapılan mücadele ile sivrisinek larvaları kaynağında yok ediliyor ve vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri sağlanıyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam edecek.