İhlas Haber Ajansı

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Hasta güvercine sahip çıktı

Burhaniye ilçesinde, Mehmet Poyraz, sokakta bulduğu hasta güvercine sahip çıktı.

Güvercine su ve yiyecek veren Poyraz, veterinere muayene ettirdi.


Burhaniye' de Mehmet Poyraz sokakta araçların altında bulduğu hasta güvercine sahip çıktı. Güçsüz kalan güvercine önce su ve yiyecek veren Poyraz, daha sonra veterinere muayene ettirdi. Karnı doyan güvercini doğal ortama salan Mehmet Poyraz, “Hayvan güçsüz kalmıştı. Su içirdim ve yiyecek verdim. Veteriner, önemli bir şeyinin olmadığını söyleyince sevindim. Biraz besledikten sonra kendine geldi. Ben de doğal ortama saldım. Herkes hayvanlara sahip çıkmalı” dedi.

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