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Hastanedeki yakıt alım usulsüzlüğü iddiasına 1 tutuklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Devlet Hastanesinin yakıt alımı işlemlerinde usulsüz yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Devlet Hastanesinin yakıt alımı işlemlerinde usulsüz yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık Devlet Hastanesinin 2018 yılında kalorifer yakıt alımı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hastane çalışanı 6 kişi sabah saatlerinde polis nezaretinde adliyeye götürüldü. Mahkeme; H.İ.Y. adlı 1 şüpheli için tutuklama kararı alırken; Y.K., C.E. ve A.Ö. adlı 3 şüphelileri adli kontrol şartı, A.A. ve F.S. adlı 2 şüpheli de serbest bıraktı.

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