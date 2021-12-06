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Hatalı sollama kaza getirdi 2 yaralı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi Ticaret Borsası önünde meydana gelen kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi Ticaret Borsası önünde meydana gelen kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Hatalı sollamadan kaynaklandığı belirtilen kazada 29 yaşındaki İ.D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada hususi otomobil sürücüsü İ.D.'nin öndeki aracı geçerken kurallara uymaması sonrasında M.K'nin (70) kullandığı ticari kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde her iki araç sürücüsü de yaralanırken, kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen İ.D'nin durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde götürülürken ticari kamyonet sürücüsü M.K taburcu edilirken, İ.D'nin tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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