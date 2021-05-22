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Havalar ısındı, meşhur çöplükte yangınlar başladı

Her yıl onlarca yangının çıktığı ve günlerce yanması ile bilinen Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı meşhur Dallas çöplüğünde yılın ilk yangını, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Her yıl onlarca yangının çıktığı ve günlerce yanması ile bilinen Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı meşhur Dallas çöplüğünde yılın ilk yangını, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Akçay Kızılkeçili Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bölge duman altında kaldı. Yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlıEdremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangınıbüyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

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