Havalar ısındı vatandaşlar sahile akın etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte Bandırmalılar kendini sahil bandına ve yeşil alanlara attı.

Sert ve uzun geçen kış mevsiminin ardından güneşli havaya kavuşan Bandırmalılar baharın tadını çıkartmak için adeta sahile akın ettiler. Özellikle vatandaşların yaz aylarında uğrak yeri olan sahil kenarı panayır alanına döndü. Özellikle gençler Bandırma sahil bandındaki parklardaki yeşil çimlerde oturmayı tercih ettiler. 25 dereceyi gören termometreler vatandaşların kendisini dışarı çıkartmalarını sağladı. Özellikle sahil yolu başta olmak üzere insanlar güneşten korunacak bir gölge aradı. Havaların ısınmasına en çok sevinen ise esnaflar oldu. Kafelerde boş masa bulmak zor hale geldi. Vatandaşlar hafta sonunu da fırsat bilerek alışveriş yerlerine akın etti. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının gündüz sıcaklığı 21 derece akşam ise 7 derece civarında seyrediyor.