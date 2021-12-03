İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havran Belediye Meclisi toplandı

Balıkesir’in Havran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısını yaptıHavran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Havran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısını yaptı


Havran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda gündem maddeleri okundu ve karar bağlandı. Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Emin Ersoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Emin Ersoy "Meclis Üye arkadaşlarımıza katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederek alınan kararların İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.