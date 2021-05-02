Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı

Balıkesir'in Havran Belediyesi tarafından yapımı devam eden güneş enerji santrali'nde (GES) sona yaklaşıldı. Santralin enerji nakil hattı bağlantı çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Kocadağ Mahallemizde belediyemiz tarafından kurulan Güneş Enerji Santrali tesisimizin bugün tamamlanan enerji nakil hattı yapım çalışmasını yerinde inceledik. İnşallah en yakın zamanda kendi enerjisini üreten ve bütçesine kazanç elde eden projeyi hayata geçireceğiz.”dedi. Santralin yakın zamanda üretime geçmesi bekleniyor.