İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havran bisikletçileri ağırladı

Balıkesir’in Havran ilçesi yapılan bisiklet etkinliğinde 150 bisikletçiyi ağırladıBalıkesir Körfezinin tanıtımı amacıyla Burhaniye Bisiklet Derneği ve Pegasu Bisiklet Grubu 150 bisikletli ile Havran’da sürüş yaptılar.

Balıkesir'in Havran ilçesi yapılan bisiklet etkinliğinde 150 bisikletçiyi ağırladı


Balıkesir Körfezinin tanıtımı amacıyla Burhaniye Bisiklet Derneği ve Pegasu Bisiklet Grubu 150 bisikletli ile Havran'da sürüş yaptılar. Bisiklet grubu ilçenin kent müzesini ve Terzizade Konağını ziyaret ettiler. Havran Belediye Başkan Emin Ersoy'un misafiri olarak yemek ikramından sonra grup ilçe sokaklarında bisikletleri ile Havran'ın yakından tanıma imkanı buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.