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Havran doğal şehirler birliği kurucu üyesi oldu

Kuruluş aşamasında olan Doğal Şehirler Birliği’ne Havran kurucu üye olarak katıldı.

Kuruluş aşamasında olan Doğal Şehirler Birliği'ne Havran kurucu üye olarak katıldı.


Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlığında Doğal Şehirler Birliği kurulması çalışmaları başlatıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'u ziyaret ederek kurucu belediyeler kuruluna Havran Belediyesini de dahil eden protokolü karşılıklı imzaladılar. İmza töreni sonrasında Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Doğal Şehirler Birliğinin ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

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