Havran Fotomaraton sonuçları açıklandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen 2.Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonun sonuçları açıklandı.

Yüzlerce fotoğrafın yarıştığı fotomaratonun seçici kurulunda İbrahim Zaman, Güler Ertan, Reha Bilir, İbrahim Elman, Emrah Elmas ve İstek Solel yer aldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu 5 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin fotoğrafta duayen isimleri bir araya geldi. Fotoğraf gösterileri ve söyleşileri gerçekleştirildi, fotoğraf sergileri açıldı. Aynı zamanda fotoğrafa ilgi duyan gençlere sokak fotoğrafçılığı eğitimi verildi ve ödüllü Oryantiring Foto Maraton etkinliği gerçekleştirildi.

2022 - 067 TFSF ONAY numarası ile Uluslararası Yarışmalar kategorisinde Sakin Şehir (Cittaslow) olma yolunda Havran teması ile yapılan ve online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre fotoğraf yüklenen 2. Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotoğraf Maratonu'na Aydın'dan katılan Yılmaz Topçu birincilik ödülünü, Cihan Kurnaz ikincilik ve üçüncülük ödülünü kazandı. Mehmet Yener mansiyon, Yahya Engin mansiyon, Yılmaz Topçu mansiyon alan isimler oldu. Ayşenur Özdemir, Filiz Sipahi, Gazanfer Filiz, İsmail Öztürk, Mehmet Yener, Mehmet Yavuz, Mustafa Tarık Canbay, Necla Kayan, Osman Sipahi, Rana Özdemir, Samet Akman, Serdar Kıran, Yurdagül Kaplan, Sümeyye Kayım 2 eseriyle, Yahya Engin 3 eseriyle, Yılmaz Topçu 2 eseriyle sergileme aldılar.