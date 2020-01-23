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Havran İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yarıyıl tatilini boş geçirmiyor

Balıkesir’in Havran İmam Hatip Ortaokulunda LGS’ye hazırlık amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce matematik ve fen bilimleri dersleri için açılan kursa Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu misafir oldu.

Balıkesir'in Havran İmam Hatip Ortaokulunda LGS'ye hazırlık amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce matematik ve fen bilimleri dersleri için açılan kursa Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu misafir oldu.


7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı kursta ziyaret esnasında dersin matematik olması nedeniyle öğrencilerle soru çözen Kaymakam Şeref Aydın ardından onlarla zamanı doğru değerlendirme, verimli çalışma gibi konularda sohbet ederek “Sizin şimdiki mücadeleniz, çalışma azminiz gelecekteki yaşamınızı şekillendirecektir. Tatil hakkınızdan feragat ederek geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Bu konuda sizi çok takdir ediyorum. Ben sizde kendimi görüyorum. Bu kararlılıkla yolunuza devam ederseniz istediğiniz noktaya ulaşacağınıza eminim.” dedi.


Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Şeref Aydın “Düzenli bir şekilde kitap okuduğunuz takdirde hedefinize ulaşmak için önünüzde engel kalmayacaktır.” dedi.


Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da “Doğru kitabı seçmediğiniz takdirde kitap okumak eğlenceli olmaktan çıkıp sıkıcı hale gelebilir. Bu konuda hangi kitapların size uygun olabileceği konusunda öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz” dedi.


Daha sonra Kaymakam Şeref Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu kursun düzenlediği Havran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atanur Kayhan'a ve kurs öğretmenine teşekkür edip öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek okuldan ayrıldılar.

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