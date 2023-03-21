İhlas Haber Ajansı

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Havran Kaymakamı Ali Çetinkaya İlkokulu yapım çalışmasını inceledi

Balıkesir’in Havran ilçesinde inşaatı başlayan Ali Çetinkaya İlkokulu’nun inşaatını Kaymakam Özderin inceledi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde inşaatı başlayan Ali Çetinkaya İlkokulu'nun inşaatını Kaymakam Özderin inceledi.


Havran'ın Ali Çetinkaya İlkokulu inşaatı hızla devam ediyor. Havran Kaymakamı Enver Özderin okul inşaatına giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Enver Özderin çalışmaların zamanında bitirilmesi için faaliyetleri yakında takip edeceklerini ifade etti.

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