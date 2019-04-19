Havran Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne özel 23 Nisan ziyareti

Balıkesir'in Havran İlçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrenci, öğretmen ve idarecileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Havran Kaymakamı Şeref Aydın'ı ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Havran Kaymakamı ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü geleneksel olarak makamlarını ziyarete gelen öğrencilere devretti. Öğrencilerle ve öğretmenlerle eğitim, öğretim ve öğrencilerin Havran genelinde gerçekleşmesini istedikleri konular üzerine sohbet edildi. Program çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.