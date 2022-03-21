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Havran Kitap Günleri başladı

Okuma kültürünü desteklemek için Balıkesir’in Havran Belediyesince düzenlenen Havra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de desteklenen Havran Kitap Günleri yapılan açılış ile başladı.

Okuma kültürünü desteklemek için Balıkesir'in Havran Belediyesince düzenlenen Havra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de desteklenen Havran Kitap Günleri yapılan açılış ile başladı.


Restore edilen Tarihi Belediye binasında yapılacak imza günleri ve söyleşilerin de yer alacağı Havran Kitap Günlerinin açılış kurdelesini Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy kesti.


Kitap stantlarının gezilmesinden sonra yine aynı binada yer alan Latife Akın resim sergisi ziyaret edildi. 25 Mart tarihine kadar devam edecek olan Havran Kitap Günleri başta öğrencilerin ve tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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