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Havran Kızılay Gönüllülerini ağırladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde bölgede görev yapan Kızılay Gönüllüleri misafir edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bölgede görev yapan Kızılay Gönüllüleri misafir edildi.


Havran Kızılay temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte Balıkesir ve Edremit Kızılay Gönüllüleri Havran'da ağırlandı. Program sabah kahvaltı ile başladı. Daha sonra Kızılay Gönüllüleri Kent Müzesi ve ilçe merkezini gezdiler. Mandalina hasadı yapan gönüllüler daha sonra Çanakkale Kahramanı Kocaseyit'in mezarını ve müzesini ziyaret ettiler. Etkinliğe Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Kızılay Havran Temsilcisi Mehmet Alaca ve Kızılay Gönüllüleri katıldı.

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