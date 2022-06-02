Havran LGS'ye hazır

Balıkesir'in Havran ilçesinde 5 Haziran pazar günü yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav diğer adıyla "Liselere Giriş Sınavı"(LGS) öncesi hazırlıklar tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural ile ilçede sınav yapılacak ortaokulların müdürlerinin katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda bir toplantı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü konu ile ilgili değerlendirmeler yaptıktan sonra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural dikkat edilecek hususlar ile ilgili bir sunum yaptı ve okul müdürlerinin sorularını cevapladı.