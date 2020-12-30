Havran polisi denetimlerini arttırdı

Balıkesir’in Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Balıkesir'in Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil resmi ve trafik ekiplerinin katıldığı kontrollerde kuş uçurtmadı.
Denetimleri sırasında Koronavirüs (Covid-19) hastalığı konusunda sürücülere ve yolculara gerekli ikazlar ekipler tarafından yapıldı. Balıkesir-Havran Havran-Edremit istikametinde araç sürücülerine yönelik alkol, ruhsat, kimlik belgeleri kontrol edilerek sürücülerin yeni yılı kutlandı.