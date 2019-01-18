Havran protokolü öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve Havran İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç'la birlikte uzun ve verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçiren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Aliçetinkaya İlkokulu ve Havran İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle ve velilerle bir araya gelen Havran Kaymakamı, Havran Belediye Başkanı ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini, kitap hediye ederek dağıttı.

Aliçetinkaya İlkokulu'nda yazarlığa ilk adımlarını atan öğrencilerin kitaplarını ilgiyle inceleyen Havran Kaymakamı, Havran Belediye Başkanı ve beraberindekiler öğrencilerin tutum ve davranışları karşısındaki hayranlıkları kameralara yansıdı. Genç yazarlar ilk kitaplarını da imzalayarak ziyaretçilere hediye etti. Havran Kaymakamı Şeref Aydın, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara yol gösteren öğretmenlere teşekkürlerini iletirken karnedeki notların aynı zamanda velileri temsil ettiğini de dile getirdi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ise öğrencilerin yazdıkları kitaplarla Havranlı ünlü şair Halil Soyuer' in yolunda ilerlediklerini belirtti ve Havrandan yeni yazarların ve şairlerin çıkacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Aliçetinkaya İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninin ardından Havran İmam Hatip Ortaokulu'na geçen Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve Havran İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç öğrencilerle bir araya geldi. Burada da öğrencilerle sohbet eden Havran Kaymakamı ve beraberindekiler öğrencilerden tatilde de kitap okuyacaklarının sözünü aldıktan sonra kitap hediye ederek karneleri dağıttı. Karne programının ardından öğrencilere tekrar ziyarete geleceğini söyleyen Havran Kaymakamı Şeref Aydın başarı dilekleriyle okuldan ayrıldı.