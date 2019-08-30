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Havran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenleri ile kutlandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenleri ile kutlandı.


Kaymakamlık makamında düzenlenen ilk programa Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri, ilçede görev yapan yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Resmi Bayramlaşmanın ardından Kaymakam Şeref Aydın programa katılanları makamında ağırladı.


Daha sonra Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine geçildi. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylemesiyle başlayan tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zafer Bayramı ile ilgili gönderdiği mesajı okunması ile devam etti. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Süleyman Kılıç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni sona erdi.

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